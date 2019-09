Medewerkers Thomas Cook en Neckermann trachten klanten gerust te stellen Wannes Vansina

23 september 2019

11u13 0 Mechelen De kantoren van Thomas Cook en Neckerman op de IJzerenleen in Mechelen zijn maandagochtend gewoon opengegaan. De medewerkers trachtten in de mate van het mogelijke klanten gerust te stellen.

De Britse groep Thomas Cook Group Plc werd afgelopen weekend failliet verklaard. De Belgische tak, Thomas Cook Belgium en dochteronderneming Neckermann, zijn niet failliet, maar de Mechelse kantoren kregen wel heel wat vragen van ongeruste reizigers. Ondanks de eigen onzekerheid stonden de dames in beide kantoren klanten met de glimlach te woord.

“Ik heb twee reizen geboekt en wilde weten hoe het zat, te meer daar mijn vorige reisagent De Reisspecialist in Lier ook failliet ging. Maar blijkbaar is er geen probleem”, komt een vrouw gerustgesteld bij Neckermann buiten.

Ook Sophia Van de Sande kreeg er goed nieuws. “Mijn dochter en een vriendin vertrekken in oktober naar New York en hadden daar onder meer een musical en sportwedstrijd geboekt. Ik ga hen meteen bellen dat het in orde is, ze reizen blijkbaar met Expedia. Al vind ik het wel zielig voor het personeel. Ze hopen dat ze terug bij Duitsland kunnen.”

Niet iedereen kan met een gerust hart naar zijn vakantie toeleven. Twee zussen vertrekken over veertien dagen naar Mallorca. “Het is niet zeker of we kunnen vertrekken. Indien niet zou het garantiefonds tussenkomen, maar we zijn daar niet gerust in. Eerst zien en dan geloven. In zoiets is de kleine man toch altijd de dupe. Niet dat de dames hier daar iets kunnen aan doen: ze hebben ons altijd heel goed bediend en komen mogelijk op straat te staan.”