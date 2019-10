Mecina organiseert eerste Erfgoedfilmfestival. “Als er geen filmclubs meer bestaan, is het met ons bewegend erfgoed gedaan” Wannes Vansina

30 oktober 2019

16u56 0 Mechelen De Mechelse Ciné - en Videoclub (Mecina) organiseert zondag het eerste Erfgoedfilmfestival. Bezoekers kunnen in kunstencentrum Nona gratis genieten van diverse erfgoedfilms.

Het festival kadert in de viering van het 70-jarig bestaan van de filmclub. Een 15-tal Vlaamse filmclubs stuurde erfgoedfilms in, over diverse onderwerpen. Het publiek kan vanaf 13.30 uur gratis komen kijken.

Mecina organiseert het Erfgoedfestival niet zomaar. Voorzitter Guido De Coninck is ongerust. “Het is niet de bedoeling om Mecina in de picture te zetten, wel om het belang van filmclubs in het algemeen aan te tonen. Als het zo doorgaat, zullen ze allemaal verdwijnen. Op zich is dat niet erg. Wel erg is dat bewegend erfgoed verloren gaat.”

Met dit eerste gratis Erfgoedfilmfestival wil Mecina de aandacht vestigen op het feit dat steden of dorpen filmclubs nodig hebben om het bewegend erfgoed in stand te houden. De Coninck roept daarom andermaal op tot de oprichting van een videobank, naar analogie met de bestaande beeldbank voor foto’s.

Er wordt weliswaar meer gefilmd dan ooit tevoren, maar het blijft niet bewaard. Veel oude opnames gaan ook verloren in het containerpark. “Naar aanleiding van de organisatie van dit festival kreeg ik zopas nog een 16mm-film van een overleden pastoor met beelden van Mechelen in de jaren 58 tot 60. Heel bijzonder.”

Mecina organiseert het eerste Erfgoedfestival, de Coninck hoopt dat andere clubs het voorbeeld zullen volgen en volgende edities willen organiseren.