Mechelse zaterdagmarkt moet het met een pak minder kramen stellen Antoon Verbeeck

14 maart 2020

15u53 0 Mechelen In deze tijden van coronacrisis lokte de Mechelse zaterdagmarkt minder volk en kramers dan anders.

De Grote Markt moest het met een pak minder kramen stellen en tussen de Veemarkt en Grote Markt stond er welgeteld één kraam. Op de Schoenmarkt en IJzerenleen was het aantal afwezige marktkramers beperkt. “Beter hier in de frisse lucht onze groenten kopen dan in een supermarkt. We wisten op voorhand dat er niet al te veel kramen zouden staan”, vertelt marktbezoeker Els Hendrickx. “Hier en daar zie je een marktbezoeker met een masker op en ook de winkelstraten liggen er verlaten bij. Toch een beetje vreemd allemaal. Maar we laten ons niet afschrikken en gaan er positief mee om.”

Op de Mechelse zaterdagmarkt mogen tot 3 april enkel en alleen nog voedingskramen voor thuisconsumptie staan. Een hamburgerkraam is dus niet welkom. Toch lieten enkele marktbezoekers dit niet aan hun hart komen en werden de terrasjes van de gesloten horecazaken in de binnenstad gebruikt om te picknicken.