Mechelse winkelstraten maken zich op voor heropening handelszaken Antoon Verbeeck

10 mei 2020

12u19 0

De Mechelse winkelstraat Bruul en zijstraten maakten zich dit weekend op voor de heropening van de handelszaken. Om het winkelen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen werd er op het openbaar domein bewegwijzering voor de bezoekers aangebracht. Het gaat onder andere om vierkanten die aangeven waar je voor de winkel in de rij moet staan en pijlen. Handelszaken zullen zelf aangeven hoeveel klanten er tegelijk in de zaak mogen zijn. “Naast het bewaken van de social distancing in de winkels, moeten de handelaars ook desinfecterende handgel voorzien. Ook dienen ze hun klanten verplicht gebruik te laten maken van en winkelkar, een winkelmandje of een ander object, zodat er meer controle is op het maximum toegelaten aantal klanten in de winkel. Daarnaast dienen de handelaars ook de algemene richtlijnen te afficheren. Er wordt ook gevraagd om cash-betalingen te vermijden”, klonk het eerder al.