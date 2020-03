Mechelse vrijwilligers winnen helpende hand van schepencollege Els Dalemans

07 maart 2020

18u45 0 Mechelen 12 vrijwilligers werden zaterdag in de bloemetjes gezet door stad Mechelen omdat ze zich -individueel of als organisatie- inzetten voor anderen. “We moeten onze vrijwilligers koesteren, zij maken van Mechelen een betere stad en zijn onmisbaar voor veel organisaties”, zegt bevoegd schepen Björn Siffer.

“Voor het zestiende jaar op rij al sloten we in Mechelen de ‘Week van de Vrijwilliger’ zaterdag af met de uitreiking van de ‘Prijs voor de Vrijwilliger’. Maar voor het eerst breidden we het reglement uit zodat we prijzen konden uitdelen aan niet twee, maar twaalf mensen en organisaties”, aldus Siffer.

49 genomineerden

“Alles samen waren 49 vrijwilligers genomineerd, 30 individuele vrijwilligers en 19 organisaties. Zij kregen allemaal een kleine attentie en bovenop deelden we per categorie -jeugd, sport, algemeen, cultuur, duurzaamheid en welzijn- prijzen uit aan één individu en één organisatie.”

Helpende hand

“De winnaars waren Souad Bellefkih, Wilfried De Leus, Pieter-Jan Maerevoet, Inge Tanghe, Tris Segers, Marleen Bruneel, de werkgroep van de Dag en Nacht van de Jeugdbeweging, de vzw Mechelse Hattrick: de Volkskeuken, de dorpshuisvrijwilligers van Walem, de M-Crew, de vzw Klimaan en de Therapeuten voor Jongeren TeJo. Al deze vrijwilligers kregen een oorkonde én het engagement dat onze burgemeester of één van de schepenen mee komt helpen op een vrijwilligersactiviteit.”