Mechelse Tina wordt bespuwd in het station door een man in De Lijn-uniform: “Hij werd gewoon vrijgelaten, hij mocht niet van zijn werk gehouden worden” Antoon Verbeeck

13 april 2020

20u23 2 Mechelen De Mechelse Tina Kinkela (50 jaar) werd op donderdagochtend in het station van Brussel-Noord bespuwd in het gezicht door een man met een uniform van vervoersmaatschappij De Lijn aan. Wat het verhaal nog aparter maakt: de spoorwegpolitie stelde een pv op, maar liet de man wel vrij, “omdat hij in dienst zou zijn”. Tina en haar echtgenoot Wouter Wyns dienden klacht in bij De Lijn. “Dit is allemaal zo bizar.”

Tina werkt in Schaarbeek als verpleegster in een psychiatrische instelling. Vorige week donderdag trok ze na een nachtshift ‘s morgens naar het station van Brussel-Noord voor een trein richting Mechelen. “Het station was tamelijk verlaten, dus toen Tina de man zag afkomen dacht ze dat hij iets wilde vragen. Hij droeg ook een uniform van De Lijn. Er leek geen vuiltje aan de lucht”, vertelt Wouter. “Toen hij dichter kwam, spuwde hij in het gezicht van Tina, daarna begon hij te roepen.”

Je wordt bespuwd, nota bene in tijden van corona, door een man met een uniform van De Lijn aan. Als klap op de vuurpijl kan hij gewoon daarna zijn ding gaan doen, bizar Wouter, echtgenoot van Tina

Tina haalde er de spoorwegpolitie bij die de man kon onderscheppen. “Er werd een pv opgemaakt, maar daar bleef het bij. Hij moest niet mee naar het commissariaat. De reden hiervoor volgens de spoorwegpolitie: de man was in dienst en mocht niet van zijn werk gehouden worden. Wij zijn compleet geshockeerd door dit feit. Je wordt bespuwd, nota bene in tijden van corona, door een man met een uniform van De Lijn aan. Als klap op de vuurpijl kan hij gewoon daarna zijn ding gaan doen. Dit is allemaal zo bizar en degoutant tegelijkertijd.”

Psychische problemen

“Heeft die man het uniform gestolen of is hij echt een lijnchauffeur? Wij hebben er het vragen naar. Tina stelt het nu goed, maar moet van haar werkgever voor alle zekerheid wel een coronatest laten doen. Ze is als verpleegster wel wat gewoon en zij vermoedt dat de man psychische problemen heeft. We hebben nu een klacht ingediend bij De Lijn. Als dit door de beugel kan en zo’n man vrij kan rondlopen in een station, dan komen er nog treinreizigers in gevaar. Hopelijk zijn hiermee andere mensen die vaak in Brussel-Noord gewaarschuwd voor deze persoon”, aldus Wouter.

Woordvoerder van De Lijn Sonja Loos is, omwille van het paasweekend, nog niet op de hoogte van de klacht. “Ik ken de feiten dus nog niet. Er werden alleszins recent geen gelijkaardige klachten geregistreerd. Voorzichtigheid is nu op zijn plaats. Ik zet een groot vraagteken achter de vraag of het effectief om een personeelslid van De Lijn gaat.”