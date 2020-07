Mechelse studio zet deuren gratis open voor creatief talent met ‘The Monday Makers’ Els Dalemans

09 juli 2020

16u58 0 Mechelen Marketingbureau BeContent zet elke maandag de deuren van haar studio in Mechelen wagenwijd én gratis open voor jong artistiek talent. “We willen jongeren de kans geven om sterker uit de coronacrisis te komen”, zegt Karen Vandenbossche.

“Als ‘Content marketing agency’ hebben we vanop de eerste rij gemerkt dat deze coronacrisis zware gevolgen heeft voor de hele creatieve sector. Gelukkig bleven velen niet bij de pakken zitten, en namen ze tijdens de lockdown de tijd om nieuwe ideeën uit te werken. Wij willen graag ons steentje bijdragen, en zowel studenten als professionals steunen die aan de slag willen gaan met die ideeën. Daarom lanceren we ‘The Monday Makers’.”

“Elke maandag van de zomervakantie, van maandag 13 juli tot maandag 24 augustun, stellen we onze mooie studioruimte gratis ter beschikking. Fotografen, regisseurs, make-upartiesten, stylisten en designers zijn hier welkom om hun creatieve concepten tot leven te brengen. Zo kunnen zij bij BeContent nieuw portfoliowerk creëren en sterker uit deze crisis komen. Wie graag langskomt voor een fotoshoot of video-opname, bezorgt ons even een aanvraag met een omschrijving van het project en wij doen de rest. Uiteraard wordt ook in de studio rekening gehouden met alle veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus.”

Studio BeContent, Leermarkt 5 in Mechelen. Voor meer informatie: www.studio-becontent.be.