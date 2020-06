Mechelse shuttlebusjes rijden elke zaterdag tot middernacht



Antoon Verbeeck

11 juni 2020

13u12 0 Mechelen De Shopping Shuttle rijdt vanaf zaterdag 13 juni ook ‘s avonds. De busjes brengen bezoekers aan Mechelen elke zaterdag en op koopzondagen gratis van P + R De Nekker naar de Grote Markt.

“Vanaf deze week breiden we deze service uit. We merken dat het aantal passagiers weer in de lift zit en dat ons handelscentrum opnieuw de volle aandacht krijgt. Vanaf dit weekend zal dan ook het gratis busje rijden tot en met middernacht. Zo creëren we een totaalbeleving voor de bezoekers aan onze stad”, aldus Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-m+), schepen van Mobiliteit.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, gelden volgende voorzorgsmaatregelen op het pendelbusje: maximum 2 passagiers per rit, meer is alleen toegelaten als mensen onder hetzelfde dak wonen. Iedereen draagt een mondmasker, zoals steeds op het openbaar vervoer, handgel wordt voorzien bij het instappen en iedereen moet de nodige afstand houden.