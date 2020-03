Mechelse scholen verspreiden brief naar ouders over coronavirus Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

21u35 0 Mechelen Ondanks de mogelijke verspreiding van het coronavirus gaan alle Vlaamse scholen gewoon weer open maandag. Ook de Mechelse. Om de ouders gerust te stellen en op te roepen tot waakzaamheid werd er vanuit de scholen een brief gestuurd naar de ouders van Mechelse scholieren.

“Onlangs kreeg ik een brief van een ongerust ouder. Hierop heb ik de vraag gesteld om deze mail op te stellen en te versturen. In deze brief informeren we de ouders, stellen we gerust maar vragen we ook om waakzaam te blijven”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).

In de brief worden enkele regels verduidelijkt. Dé basisregel blij dat iedereen die symptomen vertoont, meteen de huisarts moet contacteren en vervolgens de procedure moet volgen. “Zolang iemand geen symptomen heeft, gaat die persoon gewoon werken of gaat die naar school”, staat er in de brief te lezen.

Diezelfde brief gaf de ouders ook nog enkele tips mee aan de ouders. Zoals het niezen in de arm in plaats van in de handen alsook het gebruik van papieren zakdoeken. “Reden tot paniek is er dus niet”, besluit de brief. “Verschillende scholen zullen ook zelf nog maatregelen treffen rond hygiëne.”