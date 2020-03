Mechelse rechtbank zetelt als eerste Belgische rechtbank online in coronatijd: “We willen een moderne rechtbank in een oud gebouw zijn” Tim Van Der Zeypen

29 maart 2020

10u30 66 Mechelen De Mechelse rechtbank zorgt maandag voor een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van justitie in België zal een correctionele zitting online doorgaan. De Mechelse rechtbank zorgt maandag voor een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van justitie in België zal een correctionele zitting online doorgaan. Door de huidige coronacrisis worden gedetineerden niet overgebracht naar de rechtbank en worden steeds meer zaken uitgesteld. Via een videoconferentie en een rechtstreekse verbinding met de gevangenis willen ze daar nu in Mechelen komaf mee maken.

“Als rechtbank vinden we het belangrijk dat verdachten of andere betrokkenen in een gerechtelijk dossier aanwezig kunnen zijn wanneer hun zaak wordt behandeld”, stelt voorzitter Theo Byl van de Mechels afdeling van de rechtbank Antwerpen. “Maar door de huidige crisis en de getroffen maatregelen kan dit niet meer.”

Steeds vaker worden daarom zaken uitgesteld. “Terwijl mensen er wel zitten op te wachten”, gaat afdelingsvoorzitter Byl verder. “We hebben nagedacht over oplossingen om alles vlotter te laten verlopen.” Die vond de Mechelse rechtbank in een softwaretool, vergelijkbaar met Skype.

FOD Justitie zelf stelde de software ter beschikking. Oorspronkelijk om magistraten op een veilige manier en via videoconferentie te laten vergaderen. “Maar dankzij de steun van provinciaal voorzitter Bart Willockx gaan we in Mechelen een stap verder en zetten we die software in voor de zittingen”, luidt het.

Webcam en microfoon

Inmiddels werd contact gelegd met het gevangeniswezen en de gevangenis in Mechelen. Ook daar zagen ze het idee van de online zitting meteen zitten. “De gevangenis zal een ruimte met computer, webcam en microfoon ter beschikking stellen aan de gedetineerde”, legt Byl uit.

“Op die manier zal de gedetineerde vanuit de gevangenis de zaak op de rechtbank kunnen volgen. Net als wanneer hij fysiek aanwezig zou zijn op de zitting, zal hij ook nu worden ondervraagd door de rechter.”

Zaterdag werd alles al in gereedheid gebracht. In de huidige correctionele zittingszaal werden de nodige verbindingen gemaakt en twee schermen en een geluidsinstallatie geplaatst. “De eerste testen verliepen alvast perfect”, aldus Byl.

Na de zittingen van de correctionele rechtbank en de raadkamer zal deze nieuwe manier van werken worden geëvalueerd Mechelse afdelingsvoorzitter Theo Byl

Moderne rechtbank

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gaan in Mechelen de correctionele zittingen enkel door op maandag en donderdag. Nu maandag staan er twee zaken gepland, waarvan al zeker één zal worden behandeld via de videoconferentie.

Voorlopig blijf het bij correctionele zittingen maar de Mechelse afdelingsvoorzitter sluit niet uit dat ook dit geleidelijk aan zal evalueren naar andere rechtbanken. “Zoals de burgerlijke rechtbank, de jeugdrechtbank en de familierechtbank”, besluit Byl.

Na maandag zal er ook dinsdag nog getest worden hoe het online zetelen verloopt. Deze keer in de raadkamer. Pas nadien zal deze nieuwe manier van werken worden geëvalueerd. “De rechtbank van Mechelen mag dan wel in een oud gebouw zitten, wij willen een moderne rechtbank zijn”, besluit Byl.