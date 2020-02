Mechelse rapper weer in België na legerdienst in Turkije, maar meteen opgepakt door de politie Tim Van der Zeypen

19 februari 2020

15u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft eind vorige week de Belgisch-Turkse rapper B. uit Mechelen opgepakt. Vorig jaar vervulde hij in Turkije nog zijn legerdienst en zou hij naar eigen zeggen worden ingezet in Syrië. Het parket bevestigde inmiddels dat de rapper geseind stond in een lopend onderzoek maar dat hij na zijn arrestatie opnieuw mocht beschikken.

De Mechelse rapper werd afgelopen vrijdag aangetroffen in het stadspark, de Kruidtuin. “Betrokkene was er aanwezig in een groepje van drie”, vertelt woordvoerder Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Het groepje werd gecontroleerd omwille van een ontegensprekelijk cannabisgeur.”

De rapper werd overgebracht naar het politiekantoor. Politie en parket bevestigden inmiddels dat hij geseind stond en hij nog moest worden verhoord. Vorig jaar deze tijd werd hij nog genoemd in de dossiers omtrent de verschillende brandstichtingen die Mechelen een tijdlang in de ban hielden.

Zo zou hij betrokken zijn bij het gooien van een soort molotovcocktail naar een bushokje én de gevel van een school in de Nekkerspoelstraat. Terwijl dat dossier binnenkort voor de rechter komt, werd er in een andere dossier afgelopen zomer al een persoon veroordeeld en ging het parket in beroep tegen de vrijspraak van drie andere verdachten.

Legerdienst

De rapper verbleef destijds ook al een tijdje in de gevangenis voor zijn mogelijke betrokkenheid in het dossier van de molotovcocktail, maar trok hij vrijwel meteen nadat hij werd vrijgelaten onder voorwaarden naar Turkije. “Om er mijn legerdienst te gaan uitvoeren”, maakte hij destijds zelf bekend op sociale media met een foto in zijn legerkostuum.

“Aangezien ik word ingezet om te gaan strijden aan de Syrische grens, is er een kans dat ik niet meer terugkom”, voegde de Mechelse rapper nog toe op zijn Instagram. Wanneer de rapper exact naar Turkije trok én of hij ook effectief werd ingezet aan de Syrische grens is niet geweten. Net zoals waarom en wanneer hij terugkeerde naar België.

Na zijn arrestatie van vrijdagnamiddag werd hij door de politie verhoord. “Nadien mocht hij opnieuw beschikken”, besluit parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Dit onder voorwaarden.”