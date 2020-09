Mechelse metalband Marche Funèbre brengt vierde album uit: “Niet alles mag stilstaan” Wannes Vansina

07 september 2020

15u46 1 Mechelen De Mechelse metalband Marche Funèbre heeft zondagavond tijdens een pre-listening party in De Pekton zijn vierde langspeler voorgesteld. De release show later deze maand was op enkele uren uitverkocht.

Afgelopen weekend was de band nog headliner op het Mechelse online festival Festiviral. De groep speelde twee van de zes (lange) nummers van het nieuwe ‘Einderlicht’. De titeltrack van het meest gevarieerde album tot nog toe is het eerste nummer in het Nederlands. De opnames vonden opnieuw plaats in een gespecialiseerde studio in Duitsland.

Aanvankelijk wilde Marche Funèbre het album voorstellen tijdens een internationale promotour, maar corona stak daar een stokje voor. In de plaats kwam een release show met Mechelse groepen. Wie nog geen ticket heeft, is eraan voor de moeite. Alle honderd plaatsen in de Minderbroederskerk van het Cultuurcentrum waren meteen uitverkocht. Er staan nog optredens op het programma in Gent, Antwerpen en Bree.

Of het wel een goed moment is voor een nieuw album? “Je kan niet alles uitstellen tot het ooit weer beter wordt. Ik denk dat het belangrijk is dat we Einderlicht nu wél uitbrengen, dat niet alles stilstaat. Muziek geeft zin en verbindt, al heeft de plaat qua thema dan niet veel positiefs in zich”, lacht zanger Arne Vandenhoeck.

Festivals

De band hoopt dat Einderlicht nieuwe deuren zal openen, al worden festivals een moeilijke. “De meeste nemen volgende zomer de line-up van dit jaar over. In die zin komt het album niet goed uit, maar als we minder optreden, hebben we meer tijd om nieuwe muziek te maken. En online kan de community over de hele wereld volgen.”

Einderlicht is verkrijgbaar vanaf 25 september. Het komt uit op zowel cd als vinyl, digitaal en via streaming.