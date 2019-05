Mechelse kerken tonen ‘Emoties’ tijdens Open Kerkendagen Antoon Verbeeck

27 mei 2019

10u59 0 Mechelen De Mechelse historische kerken openen dit weekend de deuren voor de 12de editie van de Open Kerkendagen. ‘Emotie’ is het thema van deze editie en ook van de tentoonstelling die van 1 tot 23 juni te bezoeken is in de Sint-Janskerk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Sint-Pieter-en-Paulkerk en Sint-Romboutskathedraal.

De expo is het resultaat van een samenwerking tussen Torens aan de Dijle vzw en de Academie Mechelen. De cursisten en docenten van de academie lieten zich inspireren door het rijke erfgoed in de kerken: een beeld van Faydherbe, een meesterwerk van Rubens of het lichtspel door glasramen… Diverse kunstateliers komen aan bod waaronder beeldhouwkunst, glaskunst, keramiek, schilderkunst en tekenkunst. “Bezoekers ontdekken niet alleen de geschiedenis, de grote rijkdom en de verscheidenheid van deze historische kerken, maar ze maken ook kennis met de hedendaagse kunst die in relatie staat met de kerk. Zo kunnen de mensen een kerkbezoek op een andere manier beleven”, zegt Koen Anciaux (Vld-Groen-M+), schepen van Monumentenzorg en voorzitter van Torens aan de Dijle vzw. Bezoekers kunnen de kunstwerken gratis bezichtigen tijdens de openingsuren. Naast een expo kan je dit weekend ook een rondwandeling volgen en concerten bijwonen. Meer informatie op www.openkerken.be en in de infobrochures die te vinden zijn in de kerken.