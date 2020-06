Mechelse kerken ontvangen opnieuw bezoek: “Mondmaskers worden sterk aangeraden”



Antoon Verbeeck

11 juni 2020

16u26 0

Vrijwilligers van Torens aan de Dijle heten vanaf maandag 15 juni opnieuw bezoekers welkom in de historische kerken van Mechelen. Sinds de lockdown vanaf 13 maart bleven Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk, Sint-Romboutskathedraal en Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek open voor persoonlijk gebed en bezinning. Vanaf maandag zetten de vrijwilligers ook de deuren open van de Sint-Janskerk, Sint-Katelijnekerk, Sint-Pieter-en-Paulkerk en Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk voor een warm onthaal. Zo zijn alle historische kerken opnieuw te bezoeken tijdens de aangegeven openingsuren. “Daarbij staat het welzijn van zowel de bezoeker als de vrijwilliger centraal. Dat betekent dat we vragen om een aantal regels in acht te nemen Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden. Ontsmettingszuilen staan in elke kerk. Bezoekers moeten minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ze dienen de aangegeven parcours te volgen en aanwijzingen van de onthaalmedewerkers op te volgen”, zegt Koen Anciaux (VLD-Groen-m+), schepen en voorzitter van Torens aan de Dijle. Het eventuele aanwezige publieke sanitair is tijdelijk gesloten om het besmettingsgevaar te beperken. Groepsbezoeken zijn voorlopig nog niet toegelaten.