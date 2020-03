Mechelse jongerenpartijen roepen op tot solidariteit: “Koop geschenkbonnen en bestel afhaalgerechten bij lokale zelfstandigen” Antoon Verbeeck

14 maart 2020



De Mechelse jongerenpartijen van CD&V, Groen en Open Vld roepen op tot solidariteit en gaan ook zelf de handen uit de mouwen steken in deze coronatijden. “We willen hiermee het goede voorbeeld geven om de sociale solidariteit te versterken”, zegt initiatiefnemer Karl Lauwers van Jong CD&V. Op sociale media raakten de jongeren geïnspireerd door een simpele oproep voor ouderen en kwetsbaren om mensen te contacteren voor hulp als ze zelf niet naar de winkel of apotheek kunnen. “De leden van de jongerenpartijen gaan daarom zelf deze briefjes verspreiden in hun eigen wijk om kwetsbare mensen op te roepen hen te contacteren als zij dringend zaken zoals voeding of medicijnen nodig hebben. We gaan deze oproep ook verspreiden op sociale media.” Verder zoeken ze nog naar creatieve manieren om ook de horeca en handelaars te ondersteunen. “We denken hierbij onder andere aan de mogelijkheid om afhaalgerechten te bestellen bij lokale restaurants, iets wat voorlopig nog mag. Je kan bij een handelaar ook vragen of je geschenkbonnen kan kopen voor een latere consumptie.” Tot slot vragen de jongeren ook om de oproep van het Rode Kruis te volgen en bloed te blijven geven om tekorten te vermijden.