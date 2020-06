Mechelse jeugdwerkingen ontvangen samen 100.000 euro van Vlaanderen: “Tijdens crisis staan ze op eerste rij om kinderen te helpen” Antoon Verbeeck

11 juni 2020

15u01 0

Binnen het actieplan ‘Generatie Veerkracht’ maakt Vlaanderen 100.000 euro vrij voor twee jeugdwerkingen in Mechelen: ROJM en Jeugdwerk@Mechelen (J@M). Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) kondigde het nieuws vandaag aan tijdens een bezoek aan ROJM.

“Tijdens deze coronacrisis hebben de jeugdwerkingen getoond dat ze op de eerste rij staan om deze kinderen en jongeren te helpen. Met deze extra steun kunnen deze verenigingen kinderen en jongeren meer dan ooit hoop en perspectieven geven. Hun veerkracht zal ook na de crisis van essentieel belang zijn voor de toekomst”, sprak Somers. 79.000 euro gaat richting ROJM, een jeugdhuis met een pedagogische functie dat de focus legt op tewerkstelling van kwetsbare jongeren. J@M, krijgt een steunbedrag van 21.000 euro. De organisatie organiseert activiteiten in de vrije tijd voor jongeren die maatschappelijk minder kansen krijgen om zich te ontplooien. “Het welbevinden van onze ruim 900 kinderen en tieners is nu prioriteit. De extra middelen zijn welkom om nog meer en beter in te zetten op persoonlijke begeleiding en ondersteuning”, reageert voorzitter Zineb El Boussaadani.