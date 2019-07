Mechelse hotels breken records: op een jaar 47.215 overnachtingen erbij Wannes Vansina

10 juli 2019

18u09 0 Mechelen De Mechelse hotels telden vorig jaar 279.678 overnachtingen, meer dan ooit tevoren. Het zijn er een pak meer dan in 2017 en dat was met 232.463 overnachtingen al een recordjaar.

Het Belgische statistiekbureau Statbel publiceerde deze week de cijfers van het aantal toeristische overnachtingen en aankomsten in ons land. Daaruit blijkt duidelijk dat de Mechelse hotelsector floreert: op een jaar tijd kwamen er zomaar even 47.215 overnachtingen bij. Dat is de grootste sprong van de afgelopen tien jaar en heel waarschijnlijk zelfs aller tijden.

“We zijn al een tijdje in opmars en niet alleen Mechelen groeit. De cijfers voor alle kunststeden zijn goed”, relativeert Ann Leemans van de Mechelen Hotel Association. De kunststeden kennen gemiddeld een verhoging van 7 procent, maar Mechelen doet dus beter. Het zakentoerisme groeit in Mechelen op een normale manier, de groei zit hem vooral in het vrijetijdstoerisme en dan vooral bij dat uit eigen land en Nederland.

De dienst Toerisme en de hotels zetten daar ook volop op in. “We hebben een heel goede samenwerking”, geeft Leemans aan. “Er wordt volop ingezet op de minder drukke periodes zoals de zomervakantie en de periode van kerstmis en nieuwjaar en dat werpt zijn vruchten af.”

Sterrenrestaurant

Maar volgens Leemans is ook het aantal buitenlandse toeristen gestegen. Ze heeft ook de indruk dat de afstand voor zakenmensen tussen Mechelen en Antwerpen of Brussel kleiner lijkt geworden en dat de uitbating van de Nekkerhal door Artexis voor extra overnachtingen zorgt. “Ook de opening van potentieel sterrenrestaurant Tinèlle is een troef.”

Voor volgend jaar wordt overigens opnieuw een forse stijging verwacht dankzij de opening dit najaar van een hotel door de keten Van der Valk in de oude zwemdok aan het Rode Kruisplein. “Zo’n groep kiest niet zomaar voor Mechelen, maar pas na marktonderzoek. Ze vestigen zich ergens waar potentieel is. Het hotel zal extra bezoekers naar Mechelen halen.”

Congressen

Ze wijst er ook op dat het nieuwe hotel de komst van grotere congressen toelaat, waar de ganse sector van zal profiteren. “Het beperkt aantal kamers is nu een struikelblok. Heb je als organisator 300 à 400 kamers nodig, dan is Mechelen snel te klein. In de week in het seizoen zitten de huidige hotels relatief vol.”

De afgelopen jaren kwamen er al heel wat hotelkamers bij, maar ook het aantal bed & breakfasts kende een flinke groei: van drie in 2005 naar meer dan 20 dit jaar. Het Mechelse toerisme zit dan ook al jaren in de lift. In 2008 telde de stad 160.459 overnachtingen, in 2012 rondde de kunststad voor het eerste de kaap van 200.000 overnachtingen. Het zakentoerisme blijft dankzij de vele internationale bedrijven het belangrijkst, maar recreatief toerisme is bezig aan een inhaalbeweging.

Arrondissement

Ook in de andere gemeenten van het arrondissement zat het aantal overnachtingen vorig jaar in de lift. Ook de top-3 na Mechelen ging er flink op vooruit: Lier telde 53.301 overnachtingen (+2.790), Bornem 31.350 (+1.529) en Heist-op-den-Berg 22 770 (+2.396). Nijlen en Sint-Amands kenden procentueel de grootste stijging: het aantal overnachtingen verdubbelde er tot 11.466 en 3.270. Enkel Sint-Katelijne-Waver kende vorig jaar een daling: van 15.091 naar 13.829.