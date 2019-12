Mechelse fotografe start ‘ontbijtclub’ voor ondernemende vrouwen Wannes Vansina

31 december 2019

16u11 3 Mechelen De Mechelse fotografe en marketeer Nouchka De Maeyer (28) heft op nieuwjaarsdag het glas op een jaar ‘by nouchka’. Met haar zaak stampte ze het afgelopen jaar The Breakfast Club uit de grond: een netwerkbrunch voor ambitieuze vrouwen.

Begin dit jaar startte de Mechelse een zaak die vrouwelijke ondernemers helpt met hun online zichtbaarheid. Dat niet alleen met branding fotoshoots, maar ook door workshops en masterclasses rond business te organiseren. En The Breakfast Club.

“Na een paar maanden mijn eigen zaak te hebben, ontdekte ik zowel bij mijzelf als bij andere onderneemsters dat er een grote nood was om in contact te komen met gelijkgestemden. Veel ondernemers werken vaak alleen en missen op deze manier af en toe een klankbord”, vertelt ze.

De bestaande netwerkevents lieten haar op haar honger zitten. “Zo kwam ik op het idee om een laagdrempelig netwerkevent te organiseren waar een hoog sensitief introvert persoon als ik zich comfortabel kon voelen. Bij The Breakfast Club draait het rond verbinden, inspireren en empoweren. Iedereen met goesting om te ondernemen is welkom.”

De eerste Breakfast Club vond in juni plaats. Op zaterdag 15 en zondag 16 februari vindt al de vijfde editie plaats, in de Hottentothoeve in Bonheiden. Het thema: zelfzorg. “Wat ooit startte als een netwerkbrunch voor vrouwen in en rond Mechelen, is nu uitgegroeid voor vrouwen uit heel België. Zo komen er vrouwen uit Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en was er zelfs iemand uit Nederland bij. Ik kijk er naar uit om in 2020 met The Breakfast Club nog grootser te gaan.”