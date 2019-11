Mechelse familie runt grootschalige drugsbende: “25 verdachten opgepakt, 18 werden intussen opgesloten in de gevangenis” Tim Van der Zeypen

27 november 2019

12u00 20 Mechelen Het gerecht in Mechelen heeft een grote drugsbende opgepakt. Vanuit Mechelen verhandelde de bende cannabis en cocaïne op grote schaal. Bij 37 huiszoekingen waaronder ook in twee gevangenissen, werden er 25 verdachten opgepakt . “18 personen werden aangehouden door de onderzoeksrechter”, meldt de Mechels afdeling van het Antwerpse parket. “Een iemand werd vrijgelaten onder voorwaarden.”

Politie en gerecht kregen de bende al in de zomer van 2018 in het vizier. “Een Mechelse familie kwam meteen uitdrukkelijk in beeld”, luidt het bij het parket. “Een lid van de familie kon meteen als spilfiguur worden beschouwd. Hij liet zich bijstaan door familieleden uit België en Nederland.”

Het ganse drugsnetwerk werd gedurende ruim anderhalf jaar geobserveerd in beeld gebracht. Afgelopen maandag kwam het gerecht en de politie tussen. Er werden toen niet enkel 37 huiszoekingen in en rond het Mechelse uitgevoerd maar ook in de gevangenissen van Mechelen en Merksplas.

“Bij die huiszoekingen werd er onder meer drugs (317 gram cocaïne en 513,23 gram cannabis, red.) aangetroffen maar ook 46 gsm’s, vijf auto’s en achttien luxe horloges", luidt het nog bij het parket. “De politie nam ook heel wat wapen in beslag. Het ging om een dolk, een matrak, een boksijzer, drie stoomstootwapens en vier vuurwapens met 239 patronen.”,

De politie viel de woningen en gevangenissen binnen met in totaal zo’n 125 politieagenten. 25 verdachten werden meegenomen naar het politiekantoor. “Het gaat om twee vrouwen en 23 mannen tussen de 19 en 41 jaar oud. Ze hebben de Belgische en Marokkaanse nationaliteit”, gaat het parket verder.

in de loop van maandag én dinsdag verschenen alle verdachten voor onderzoeksrechter Theo Byl. ”Een iemand werd vrijgelaten onder voorwaarden, achttien personen werden aangehouden en onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, bevestigt het parket. De achttien verdachten werden intussen opgesloten in gevangenissen in heel België. Nu vrijdag zullen ze voor de raadkamer moeten verschijnen.

