Mechelse cultuurhuizen verliezen ruim 150.000 euro structurele subsidie: “Het wordt een gevecht om even belangwekkende voorstellingen te kunnen maken” Wannes Vansina

03 december 2019

19u43 0 Mechelen De vijf Mechelse structureel gesubsidieerde cultuurhuizen moeten het de komende jaren ten gevolge van de Vlaamse besparingen met een pak minder doen. Samen verliezen ze onverwacht meer dan 150.000 euro structurele subsidie. Kunstencentrum nona ontslaat alvast een medewerker en zal zijn gloednieuwe zaal vaker verhuren.

Vorige maand raakte bekend dat op de werkingssubsidies van cultuurinstellingen een besparing van 6% wordt doorgevoerd. Ook ARSENAAL/LAZARUS, kunstencentrum nona, Festival van Vlaanderen-Mechelen, Beeldsmederij De Maan en Zefiro Torna delen in de klappen.

Verminderde programmering

Bovenop de vermindering van de werkingsmiddelen zal ook de verlaging van de projectsubsidiepot met 60 procent zich laten voelen. “Voor volgend jaar hebben we het peterschap opgenomen voor vier projecten. 134.000 euro werd aangevraagd. Vraag is of we daar iets van zullen krijgen”, zegt Ilse Thienpont, zakelijk leider van nona.

Nona wil de makers niet laten vallen. “Maar een aantal artistieke plannen en investeringen voor het najaar zullen niet doorgaan. Het resultaat zal een verminderde programmaring zijn. Vooral de nieuwe zaal zal daardoor iets vaker beschikbaar zijn voor verhuur. We gaan daar op zoek naar een commerciële return. Een van onze negen personeelsleden moeten we laten gaan.”

Gevecht

Ook voor Willy Thomas, artistiek en zakelijk leider van ARSENAAL/LAZARUS, zijn de besparingen “erg pijnlijk”, al moet het theater voorlopig geen producties afgelasten of mensen ontslaan omdat het uit de reserves kan putten. “Maar op de iets langere termijn zal dit zeker impact hebben op de productiekosten. Het wordt een gevecht om even belangwekkende voorstellingen te kunnen maken.”

Zefiro Torna wilde volgend jaar met drie nieuwe producties komen. “Maar ik vrees dat we er één zullen moeten uitstellen”, zegt zakelijk leider Sigrid Damen. “Het is maar de vraag of we in de toekomst nog topmuzikanten zullen kunnen blijven betalen, terwijl dat eigenlijk wel nodig is om concurrentieel te blijven in de sector.”

Dialoog

Cultuurschepen Björn Siffer zegt in dialoog te willen gaan met de sector. “Als schepen ben ik volop bezig met een ronde langs de Mechelse kunstenpartners om de gevolgen en hun noden in kaart te brengen. Een gesprek met het kabinet van Vlaams minister president Jan Jambon is gevraagd.”

Hij geeft aan dat de stad niet wil besparen op de investeringen in de Mechelse cultuur- en talentontwikkeling.