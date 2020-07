Mechelse burgemeester staat achter aanpak covid-19: “Moeten nu handelen” Wannes Vansina

28 juli 2020

18u18 0 Mechelen Een aantal burgemeesters uit de provincie vindt de maandag uitgevaardigde maatregelen tegen de verdere verspreiding van Covid-19 overdreven, maar niet zo de Mechelse burgervader. “We moeten nu handelen”, zegt Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+).

Zeker in gemeenten met weinig of geen besmettingen wordt soms met wrevel op de mondmaskerplicht en de avondklok gereageerd. Ook Mechelen blijft onder de gevarendrempel wat het aantal besmettingen betreft, maar de burgemeester staat wél achter de maatregelen. “We zitten niet ver onder de drempel, sommige buurgemeenten er ver over”, motiveert hij.

“Vandaar dat we zondag zelf al een aantal maatregelen hadden genomen, zoals de mondmaskerplicht in de binnenstad en het schrappen van evenementen. De genomen maatregelen zijn de maatregelen die moeten worden genomen. We moeten het virus nu en op korte termijn een halt toeroepen om een volledige lockdown te vermijden.”

Hij roept de Mechelaars om op de volgende weken de lokale handel en horeca te steunen. “Met absoluut respect voor de nieuwe richtlijnen. Zij zullen onze hulp absoluut nodig hebben om deze moeilijke periode door te komen.”