Mechelse bouwwerven worden opnieuw opgestart Els Dalemans

24 april 2020

17u51 1 Mechelen Verschillende Mechelse bouwwerven worden terug opgestart, nadat de werken in maart werden stilgelegd omwille van het coronavirus. “We vragen alle aannemers wel uitdrukkelijk om de coronamaatregelen strikt na te leven.”

“Er zijn op dit moment heel wat werken aan de gang in onze stad, en het is belangrijk om de opwaardering van onze gebouwen niet helemaal te laten stilvallen. Daarom worden verschillende werven al opnieuw opgestart, mét de nodige maatregelen”, zegt schepen van Gebouwen en Eigendommen Koen Anciaux.

‘light-versie’

“Zo wordt er sinds deze week weer gewerkt aan de restauratie van het interieur van de Begijnhofkerk, maar wel in een gecontroleerde ‘light-versie’. Dit wil zeggen dat een beperkt aantal mensen aan de slag gaat, met inachtneming van alle regels en aanbevelingen. Zij pakken onder andere de schilderijen aan.”

“Op de werf van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld verwachten we weer beweging vanaf maandag 27 april. Het was een hele uitdaging om de coördinatie van de werf zo te organiseren dat we voldoen aan de opgelegde maatregelen, maar iedereen is nu grondig voorbereid.”

Sociale afstand

“Eén dag later, op dinsdag 28 april, wordt een nieuwe werf opgestart rond de Sint-Romboutskathedraal. De stad en Fluvius maken er samen werk van nieuwe sfeerverlichting in led voor de kathedraal en de toren. Deze werken zullen in 4 grote fases verlopen en duren ongeveer tot 5 juni.”

“De werf van de Stadsfeestzaal, die wordt omgevormd tot stadsbioscoop, kan nog niet heropstarten. Het is hier niet mogelijk om de regels voor sociale afstand te volgen. Pas wanneer de regels weer versoepeld worden, vermoedelijk ten vroegste vanaf 4 mei, kan ook hier weer gewerkt worden.”