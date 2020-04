Mechelse band Psychonaut debuteert op 42ste plaats in De Zwaarste Lijst van StuBru: “Dit hadden we nooit verwacht” Antoon Verbeeck

12 april 2020

18u35 7 Mechelen De Mechelse metalband Psychonaut heeft het tot de top 50 van De Zwaarste Lijst 2020 van Studio Brussel geschopt. Het trio, dat psychedelische post-metal brengt, staat op plaats 42 met het nummer ‘The Fall of Consciousness’. Daarmee is het de hoogst gerangschikte Belgische nieuwkomer in de lijst.

“We hadden erop gehoopt om deel uit te kunnen maken van de lijst, maar plaats 42 én hoogste Belgische nieuwkomer hadden we niet zien aankomen. We hebben via sociale media opgeroepen om voor ons te stemmen. Maar het is ongelofelijk om te zien hoeveel mensen dit echt gedaan hebben. De steun is echt onwerkelijk. Wij zijn supertevreden met deze plaats”, klinkt het bij de band.

Psychonaut herlanceerde eerder dit jaar zijn debuutalbum ‘Unfold The God Man’ bij het Duitse platenlabel Pelagic Records, dat enkele internationale toppers in het genre in huis heeft. Psychonaut bestaat uit Peter Le Page (drums), Stefan De Graef (gitaar en zang) en Thomas Michiels (bas en zang). Op hun cv staan onder andere Maanrock, Rock Herck en Alcatraz Hard Rock en Metal Festival.