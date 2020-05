Mechelse (35) wil waarschuwen na oplichting per sms: “Het maakt me niet enkel bang maar ook onzeker” Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

16u00 0 Mechelen Mien Kops uit Mechelen wil anderen waarschuwen voor een geval van oplichting per sms. De 34-jarige verloor zo’n duizend euro. “Het geeft me een gevoel van onzekerheid en naïviteit”, klinkt het.

Eerder deze week speelde Miens dochtertje met haar gsm-toestel wanneer er plots een sms-bericht verscheen. “Mijn dochtertje opende het bericht. Het bleek er eentje van ING te zijn. Althans dat lieten ze uitschijnen. Ze klikte op de link en plots was er geld van mijn rekening verdwenen”, getuigt Mien.

Zelf merkte ze de phishing pas ’s avonds op. Bij het betalen van de huur van de garage. “Het is best angstaanjagend om te zien hoe snel het kan gaan allemaal”, gaat Mien verder. “Het maakt me niet enkel bang maar ook onzeker. Ik doe tegenwoordig alles online.”

Kort na de vaststellingen meldde Mien de diefstal bij de politie, Card Stop en bij haar bank ING. Toch waren de cybercriminelen er op dat moment al in geslaagd om zo’n duizend euro van haar rekening te halen. “Ik ben op dit moment alle vertrouwen in online betalingen kwijt”, zucht Mien. “Het geeft me ook het gevoel dat ik naïef was.”

“Liever geen spaarboek"

Donderdag liet de politie van Mechelen-Willebroek nog weten dat de cybercriminaliteit in Mechelen gestegen was met 56 feiten. Dit ten opzichte van 2019. “Het is een toenemende problematiek en ook dit jaar verwachten we dat dit fenomeen door de coronacrisis zal stijgen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).

Sinds vorig jaar beschikt de politiezone over een team dat gespecialiseerd is in cybercriminaliteit. Het bestaat uit zes politie-inspecteurs waaronder één expert. “Het is erg belangrijk om te blijven investeren in dit fenomeen", besloot de burgemeester.

Mien hoopt eveneens dat de daders, die bij haar toesloegen, snel worden gevat. Via haar bank zou ze inmiddels een vergoeding krijgen voor de geleden schade. “Toch doet het je terug denken aan de tijden van de oorlog. Liever geen spaarboek meer en alles opnieuw in een sok onder de matras”, besluit Mien.