Mechels Speelgoedmuseum en Studio 100 zoeken Samson & Gert-verzamelaars voor expo Antoon Verbeeck

29 november 2019

Studio 100 en Het Speelgoedmuseum in Mechelen slaan de handen in elkaar voor een exclusieve expo over het speelgoed van Samson & Gert en zoeken nog naar verzamelaars. In totaal zoeken ze zes fans die graag willen meewerken aan de tentoonstelling, die van begin februari tot en met begin mei 2020 te bezichtigen zal zijn. “Samson & Gert vieren hun dertigste verjaardag. Het Speelgoedmuseum wil die drie decennia vol herinneringen en nostalgie met veel plezier in beeld brengen. We lanceren dan ook een warme oproep naar verzamelaars en fans die hun collectie en verhaal met de wereld willen delen”, deelt Het Speelgoedmuseum mee. “Verzamelaars krijgen een kast van één m² om hun topstukken te tonen aan het grote publiek en krijgen de ruimte om hun persoonlijk verhaal over de verzameling te vertellen.” Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 januari 2020 aanmelden door een mailtje, met informatie en foto’s, te sturen naar educatieve.dienst@speelgoedmuseum.be. De opbouw van de expo loopt van 8 tot 16 februari 2020. De expo zelf opent op 20 februari.