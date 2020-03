Mechels online platform start met boodschappen aan huis: “Zonder cash en met handschoenen” Antoon Verbeeck

15 maart 2020

15u14 0 Mechelen De Mechelse bedenkers van het online platform Wetasker, waarop klussen die burgers voor elkaar kunnen doen geplaatst worden, heeft voortaan een ‘Veilig boodschappen brengen-knop’. Hiermee biedt Wetasker hulp aan mensen die hun boodschappen door anderen willen of moeten laten uitvoeren tijdens de coronacrisis.

“De nieuwe richtlijnen van de overheid raden ons aan zo veel mogelijk contact met anderen te vermijden. Paniek is nergens voor nodig, maar als we dit virus willen indammen, moeten we allen ons steentje bijdragen. Met de uitbraak van het coronavirus komen sommigen onder ons in problemen, omdat ze hun huis niet meer willen of kunnen verlaten. Met de ‘Veilig boodschappen brengen-knop’ hebben we een makkelijke manier ontwikkeld om hulp te bieden aan mensen die zelf hun boodschappen niet meer kunnen doen”, delen initiatiefnemers Remco Dumortier, Thomas Backx en Alexander Backx mee.

Geen cash

“We vragen onze ‘Taskers’ steeds handschoenen te dragen en de boodschappen achter te laten op de door de aanvrager opgegeven plaats. Het boodschappenlijstje vul je via Wetasker. Als bedrag neem je het totaalbedrag van de inkopen. Dit kan je bij toewijzing volledig digitaal opladen, waardoor er geen enkel fysiek contact noodzakelijk is, of bestel via de online collectfunctie van jouw supermarkt en geef het referentienummer door in de omschrijving op Wetasker.” Het platform zoekt naast gebruikers ook nog naar personen die geïnteresseerd zijn om de boodschappen aan huis te leveren. Meer informatie via deze link.