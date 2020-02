Mechels museum start crowdfunding voor peperdure paspop... om kinderharnas van Karel V tentoon te stellen Antoon Verbeeck

24 februari 2020

14u41 0 Mechelen het Museum Hof van Busleyden in Mechelen is een crowdfunding gestart om een paspop te kunnen betalen voor het kinderharnas van Karel V. Dat harnas wordt momenteel bewaard in het Kunsthistorisches Museum in Wenen, maar verhuist dit najaar voor een expo naar Mechelen. De crowdfunding moet de benodigde 6.000 euro opleveren.

Wat geschiedenis. In 1511 gaf Maximiliaan van Oostenrijk meester Hans Rabeiler de opdracht om een mooi harnas te maken voor zijn kleinzoon Karel V, die op dat moment in Mechelen woonde. De kostbare harnasdecoratie die had moeten geplaatst worden, werd niet meer aangebracht, waarschijnlijk omdat er te laat aan het werk werd gestart en Karel maar bleef groeien. Het harnas bleef ongepolijst en onafgewerkt.

Wenen

Na enkele omzwervingen kwam een van de vroegst overgebleven kostuumharnassen terecht in de uitgebreide wapencollectie van het prestigieuze Kunsthistorisches Museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Museum Hof van Busleyden wil het unieke kinderharnas nu voor het eerst in Mechelen tentoonstellen tijdens ‘Kinderen van de Renaissance’.

“Karel V heeft een groot deel van zijn jeugd doorgebracht bij zijn tante Margareta in Mechelen. Hij kreeg de Mechelse, bourgondische traditie dus met de paplepel mee. Dat hij daarna zo’n wereldheerser werd, kleeft op het cultureel DNA van Mechelen. Hij was klein in Mechelen en groot in de wereld. Het is belangrijk dat we daar als stad op inzetten en zijn verhaal verder blijven vertellen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Open Vld-Groen-M+).

Passende pop

De expo toont een unieke selectie kinderportretten die zijn gemaakt voor het Mechelse hof, zestiende-eeuws kinderspeelgoed en zeldzame juwelen om ziekte en dood af te wenden. Het kinderharnas van Karel V moet één van de pronkstukken worden. “Om het harnas in goede staat te kunnen tonen, is er een nieuwe pop nodig. De huidige is dringend aan vervanging toe en is eigenlijk te groot, waardoor de pop onnodig uitgerokken wordt. Een specialist zou een nieuwe, perfect passende pop kunnen maken, zodat het harnas voor de eerste keer in al zijn glorie getoond kan worden tijdens de tentoonstelling in Mechelen, de stad waar het oorspronkelijk naartoe gestuurd had moeten worden. Hiervoor zijn het Kunsthistorisches Museum en Museum Hof van Busleyden nog op zoek naar middelen.”

Exclusief geschenk

“Restauraties brengen kosten met zich mee waarvoor binnen een tentoonstellingsbudget vaak weinig ruimte is. Het publiek kan hier, zelfs met een bescheiden bijdrage, een enorm verschil maken”, legt Siffer uit. “Het kost 6.000 euro om een nieuwe pop te maken. Dit geld hopen de musea te verzamelen door een gezamenlijke crowdfundingsactie op het Europese platform Ulule. Iedereen die het project een warm hart toedraagt kan een donatie doen, van 10 euro tot 500 euro. In ruil hiervoor krijgt de donateur een leuk, exclusief geschenk, gaande van tickets voor de tentoonstelling tot merchandise, een cataloog of zelfs een rondleiding door de curator.” Wie zijn steentje wil bijdragen, kan een donatie schenken via deze link.