Mechels kapsalon zet klanten verder uit elkaar: “Hopen zo ons steentje te kunnen bijdragen in de strijd tegen virus” Antoon Verbeeck

13 maart 2020

16u47 20 Mechelen De Mechelse kapsalons van Coiffure Lariviere nemen op hun eigen manier maatregelen tegen het coronavirus. Zo werd in de vestiging in de Nieuwstraat, op de grens met Bonheiden, het aantal kapstoelen gehalveerd.

“Normaal staan er hier vier stoelen op een rij, maar de twee middelste exemplaren hebben we verwijderd. Op deze manier is er toch minstens een meter afstand tussen onze klanten”, zegt medewerker Jordi Vanmeenen. In het kapsalon in de Désiré Boucherystraat worden maximum vijf klanten toegelaten en doen de komende weken alleen de wastafels die het verst uit elkaar staan dienst. Ook de fles detol maakte al haar intrede in de twee zaken. “Je merkt toch dat er minder klanten zijn dan anders, al valt het aantal afzeggingen van afspraken best wel mee. We hopen met onze maatregelen ons steentje te kunnen bijdragen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus”, klinkt het.