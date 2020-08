Mechels burgemeester nam afgelopen maand zes voertuigen van paters in beslag Tim Van Der Zeypen

27 augustus 2020

16u15 0 Mechelen De burgemeester van Mechelen heeft opnieuw een wagen in beslag genomen. Dat brengt het totaal nu op zes. Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) kondigde begin deze maand al aan kordaat te zullen optreden tegen het pantsergedrag van enkele autobestuurders.

De bestuurder van de in beslag genomen wagen maakt het gisteren te bond langs de Tervuursesteenweg. En dat was blijkbaar niet de eerste keer. De politiezone Mechelen-Willebroek en de stad Mechelen ontvingen regelmatig meldingen van buurtbewoners over verkeersoverlast in de buurt.

“Gisteren ontving de politie opnieuw meerdere meldingen van roekeloos rijgedrag, zeg maar straatracen”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen uit. Na de vaststellingen van de politie werd er niet geaarzeld. De wagen werd onmiddellijk in beslag genomen.

Geen opbod

Met de bestuurlijke inbeslagname van dit voertuig, nam de Mechelse burgemeester nu al zes voertuigen uit het verkeer sinds begin deze maand. Na een verkeersongeval op de Nekkerspoelstraat op 7 augustus, kondigde Vandersmissen aan streng te zullen optreden tegen snelheidsduivels en chauffeurs die voor overlast zorgen.

“Patsers moeten eruit”, klonk het toen strijdvaardig. Eén week later bleek de stad Mechelen al vijf voertuigen in beslag te hebben genomen. Achter de schermen had de stad samen met de politie al een lijst van chauffeurs opgesteld die verantwoordelijk waren voor het roekeloze rijgedrag in bepaalde woonwijken en het stadscentrum.

“De bestuurlijke inbeslagnames van voertuigen zijn natuurlijk geen opbod, maar volgens mij noodzakelijk om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze stad te bewaken. Veiligheid blijft voor mij dan ook een prioritair aandachtspunt”, besluit Vandersmissen.