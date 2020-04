Mechels bedrijf schenkt 4 babbelboxen aan woonzorgcentra: “Weten wat het is om nu familie te moeten missen” Els Dalemans

30 april 2020

18u22 36 Mechelen Benjamin De Cock van het Mechelse bedrijf ‘Tuinhuizen Cockaerts’ schenkt een babbelbox aan woonzorgcentrum Sauvegarde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). Meer nog: ook drie andere woonzorgcentra kunnen zo’n omgebouwd tuinhuis winnen. “We weten wat het is om elkaar te moeten missen, dus willen graag dat contact tussen senioren en hun geliefden mogelijk maken.”

Woonzorgcentrum De Vlietoever in Wintam (Bornem) opende begin deze week een ‘babbelbox’. Het leegstaande tuinhuisje van de buren werd ingericht als gezellige plek waar bewoners en bezoekers elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten tijdens de coronacrisis. Het woonzorgcentrum zocht nog een gelijkaardige oplossing voor de site in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), het Mechelse bedrijf ‘Tuinhuizen Cockaerts’ zorgt voor de oplossing.

Meeste likes

“Wij gaan volgende week een tot babbelbox omgebouwd tuinhuis plaatsen aan het woonzorgcentrum, een exemplaar van 3 op 5 meter groot met een tussenwand in plexiglas en 2 aparte ingangen. We doen er meteen nog een schepje bovenop. We geven immers nóg drie babbelboxen weg, aan woonzorgcentra die onze post delen op Facebookpagina en de meeste ‘likes’ krijgen op dat bericht. De wedstrijd loopt af op 6 mei om 20 uur”, zegt Benjamin De Cock.

“Met deze schenking hopen we ons steentje bij te dragen tijdens deze coronacrisis. Ik werd net zelf vader, en merk nu wat een gemis het is om je familie en vrienden niet te kunnen zien op zo’n belangrijk moment in je leven. Ook voor onze senioren, die al wekenlang geen bezoek mogen ontvangen, wordt het ongetwijfeld alsmaar moeilijker. Hopelijk kunnen we met onze vier babbelboxen toch een klein verschil maken.”