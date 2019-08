Mechels basketbalicoon Robert Marchant overleden: “Hij was tot op het laatste moment bezig met zijn grote passie” Els Dalemans

01 augustus 2019

19u08 4 Mechelen Basketbalicoon Robert Marchant is overleden. De Mechelaar speelde tien jaar op het hoogste niveau, daarna werd hij een bekend succescoach. Marchant overleed op 30 juni, zijn 76ste verjaardag. “Papa was tot op het laatste moment bezig met zijn grote passie. Hij heeft een mooi leven gehad”, zegt dochter Nancy Marchant.

“Als kind wou vader graag voetballen, maar dat mocht niet van zijn ouders. Daarom ging hij regelmatig basketten op een pleintje in de buurt. Papa bleek niet alleen gepassioneerd, maar ook getalenteerd. Hij speelde tien jaar lang basketbal op het hoogste niveau bij Racing Mechelen en was er recordhouder met 52 Europese wedstrijden”, zegt Marchant.

Coach en lesgever

“Na die carriére ging hij aan de slag als coach. Onder zijn hoede won de ploeg verschillende landstitels en bekers. Eén van de mooiste momenten voor papa was de finale van de Europese Korac Cup met Racing Mechelen, tijdens het seizoen ‘72-’73. Dat was een absoluut unicum, geen andere ploeg raakte ooit zo ver.”

“Naast zijn job als speler en coach op het hoogste niveau, gaf mijn vader ook les op het SITO in Mechelen. Op school werd er vaak met de uren geschoven, om het toch maar mogelijk te maken papa naar het buitenland te laten reizen met zijn ploeg. En niet alleen op school, maar ook thuis stond alles in het teken van basket. Aan tafel was de sport meestal hét gespreksonderwerp, en ook mijn broer en ik belandden allebei op het basketbalveld.”

“Papa was een enorme planner. Dat was ook nodig om alles gecombineerd te krijgen. Hij bracht ons zelf naar de wedstrijden en dan stond hij langs de kant als coach in plaats van als vader. Ook in andere dingen was hij onze mentor: we konden altijd bij hem terecht voor goede raad. En wij niet alleen, want papa was een rustige man die iedereen graag hielp. Hij was streng, maar rechtvaardig. Hij had een eigen visie en een sterk karakter. We zijn allemaal met zijn overlijden even onze houvast kwijt.”

Veel genoten

“Vanaf 1987 bouwde papa een beetje af en werd hij coach bij onder andere Basket Bonheiden, BBC T&T Turnhout, Vabco Mol, Basics Melsele, Bornem, Beringen, Aarschot, Notre Dame Leuven, Kangoeroes Basket Mechelen ... Aan het coachen van die damesploeg in Leuven moest hij wennen, regelmatig kwam hij thuis met een luide zucht: ‘Die vrouwen!’ (lacht) Jaar na jaar hoorden we hem zeggen: ‘Dit is het laatste seizoen’. En uiteindelijk deed hij er dan toch nóg een jaartje bij. Ook nu nog was hij jeugdcoördinator en tot een week voor zijn overlijden in de weer met plannen.”

“Papa zei altijd dat hij wou sterven op het basketbalveld, tussen de twee ringen in. Dat is hem niet gelukt, maar verder had hij de touwtjes van zijn fantastische leven zelf stevig in handen. Hij heeft hard gewerkt, veel genoten met zijn vrienden en zijn gezin, en was elke dag in de weer met zijn grootste passie.”

De uitvaartplechtigheid van Robert Marchant vindt plaats op zaterdag 10 augustus 2019 om 10 uur in de aula van de stedelijke begraafplaats in de Ziekebeemdenstraat 4 in Mechelen.