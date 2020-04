Mechelen zet eigen cargofietsen in voor bedeling coronapakketten Antoon Verbeeck

24 april 2020

09u43 0

Het stadsbestuur van Mehelen zet voortaan haar twee cargofietsen in om nog meer thuisleveringen van coronapakketten aan te kunnen. De fietsen worden ten dienste gesteld van de vrijwilligers en hulpverleners die de thuisleveringen voor hun rekening nemen. “Ook bekijken we intern bij onze eigen diensten waar we een cargofiets nog kunnen inschakelen, zo kan de elektrische bakfiets van Het Predikheren ook gebruikt worden voor extra leveringen. We hebben op die manier van een nood een deugd gemaakt om op een veilige manier de thuisleveringen van verschillende coronapakketten rond te brengen in de stad. Ik wil dan ook alle vrijwilligers en deelnemende organisaties van harte bedanken om de stadsbeleveringen op deze manier vlot en duurzaam vorm te geven. En wie weet biedt het inspiratie om in de toekomst nog meer met fietsleveringen te werken” besluit Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-M+).