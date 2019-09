Mechelen wil autoluwe gebied uitbreiden naar IJzerenleen en Onze-Lieve-Vrouwestraat Els Dalemans

13 september 2019

15u22 0 Mechelen Stad Mechelen wil het autoluwe gebied in de binnenstad uitbreiden naar de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

“Ik ben ervan overtuigd dat het in autoluwe winkelstraten veel aangenamer winkelen is. Op dit moment is dit mogelijk in de Bruul, de Lange Schipstraat en de kleine straatjes tussen Bruul en IJzerenleen. We bereiden nu een volgende stap voor: een uitbreiding van deze autoluwe binnenstad naar de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

Nieuwe werkgroep

“Deze uitbreiding werd al een aantal keren besproken op het Mechelse Ondernemersplatform Binnenstad (MOB), waar de handelaars van de binnenstad en UNIZO vertegenwoordigd zijn. Daar werd afgesproken om een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van het handelsapparaat en het stadsbestuur, om deze volgende stap zo vlot mogelijk te laten verlopen. De nieuwe werkgroep zal zorgen voor de randvoorwaarden, de fasering en het plan van aanpak voor de uitbreiding van het autoluwe gebied.”

Binnenstad blijft bereikbaar

“We willen natuurlijk allemaal dat Mechelen op elk moment een bereikbare stad blijft. Ook met een grotere autoluwe binnenstad hebben we onze shopping shuttle, randparkings en de beschikbare parkings in de binnenstad om het centrum bereikbaar te houden. We zullen natuurlijk ook nog met de bewoners van de binnenstad communiceren over deze uitbreiding richting IJzerenleen en Onze-Lieve-Vrouwestraat.”