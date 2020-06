Mechelen wil 5.000 extra fietsstalplaatsen tegen 2024 Antoon Verbeeck

06 juni 2020

09u25 7 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen investeert deze legislatuur op jaarbasis 90.000 euro in nieuwe fietsstallingen. Daarmee investeert het dit jaar op 49 verschillende locaties. De ambitie is om tegen 2024 5.000 extra fietsstalplaatsen te realiseren.

“Mechelen fietsstad is onze nummer 1-ambitie. Deze legislatuur willen we dan ook de plaats van de fietser in onze stad versterken. We promoten het fietsen en dus is er ook nood aan meer plaats om die fiets te stallen. Op 49 nieuwe locaties komen er nieuwe fietsbeugels en nog eens 50-tal extra locaties volgend jaar zowel in de binnenstad als in de dorpen”, zegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke (VLD-Groen-m+). Met het oog op een toename van het aantal fietsende Mechelaars heeft het stadsbestuur het advies van verschillende diensten, scholen en handelaars ingewonnen om de juiste locaties in kaart te brengen. De locaties van de stallingen omvat drie grote zones. “De stallingen in het kader van de schoolomgeving voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, de stallingen in het winkelgebied in samenspraak met het ondernemersplatform alsook stallingen op diverse locaties via overleg van stadsdiensten en input van burgers”, klinkt het.

Inventaris

In 2019 gebeurde de eerste grootschalige inventarisatie van fietsen en stallingen. Over het volledige grondgebied werden de stallingen in kaart gebracht, met daarbij ook het type stalling en de staat waarin ze zich bevinden. Samengevat is er ruimte voor 3.381 fietsen in de stallingen van de stad, en werden er 5.426 fietsen geteld. “Tegen 2024 willen we 5.000 extra fietsstalplaatsen realiseren, zowel voor publieke functies als in woonbuurten. We streven ernaar een fietsenstalling te voorzien nabij elke woning die zelf geen plek heeft om de fiets te stallen. Maar promoten tegelijkertijd ook de huur van buurtstallingen en fietskluizen. We zetten met andere woorden alweer grote stappen vooruit om van Mechelen de fietsstad van Vlaanderen te maken.”