Mechelen telt pak minder zonnepanelen in vergelijking met andere centrumsteden: “Actieplan nodig!” Wannes Vansina

21 augustus 2020

16u37 0 Mechelen Mechelen hinkt achterop wat betreft het aantal zonnepanelen in vergelijking met de andere centrumsteden en buurgemeenten. Jong CD&V vraagt daarom een ambitieuzer actieplan wat betreft hernieuwbare zonne-energie.

Mechelen staat wat aantal zonnepanelen per inwoner betreft pas op de 11de plaats van alle dertien centrumsteden. Twee jaar geleden deed de stad het nog twee plaatsen beter. In vergelijking met de andere gemeenten van het arrondissement is de stad al helemaal de slechtste van de klas, al is die vergelijking minder relevant.

“Voor ons is het onbegrijpelijk dat de stadslijst hier geen ambitieus actieplan tegenover plaatst”, stelt Karl Lauwers. Jong CD&V stelt voor om het voorbeeld te volgen van Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver en zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke daken.

Burgers zouden daar mee in kunnen participeren. “Investeren in duurzame technologie is een belangrijke pijler voor de economische relance na deze crisis. Het is niet enkel duurzaam, maar ook financieel rendabel op langere termijn”, weet Wouter Van Butsel.

“Geen wedstrijd”

Schepen van Klimaat Marina De Bie (Vld-Groen-M+) antwoordt dat het aantal zonnepalen op daken voor het stadsbestuur geen wedstrijd is. “Klimaatneutraal worden doe je in de eerste plaats door het energieverbruik naar beneden te halen. Met een uitstootdaling van 13% op 6 jaar, doen onze gezinnen dat met verve. Zowel in vergelijking met de centrumsteden als met onze buurgemeenten, stoten onze gezinnen minder CO2-uit.”

Ze wijst erop dat de plaatsing van zonnepanelen eigenlijk de laatste maatregelen is die mensen kunnen doen in hun renovatieproces, na isolatie en andere energiewinsten. Waarmee ze niet wil zeggen dat de productie van zonne-energie niet belangrijk is. “Dat doen we door zelf panelen te plaatsen op onze gebouwen, zonnepanelen op bedrijven en scholen te realiseren en individuele Mechelaars te begeleiden om zo de drempel te verlagen.”

De stad doet voor een stuk ook al wat Jong CD&V voorstelt. Zo plaatst de stad dit jaar nog met coöperatie Ecopower panelen op vijf gebouwen. Burgers kunnen participeren door aandelen van Ecopower te kopen.