Mechelen plaatst schuilhokken voor zwerfkatten: dieren worden er ook gevoederd Els Dalemans

08 maart 2020

11u48 0 Mechelen De stad Mechelen plaatste twee schuilhokken voor zwerfkatten. De dieren worden er ook gevoederd.

“Dierenwelzijn Vlaanderen lanceerde vorig jaar een oproep: aan elke stad of gemeente werd gevraagd om een schuilhok te plaatsen. Wij gingen op dat aanbod in, en ontvingen zelfs twee exemplaren. Eén schuilhok biedt plaats aan drie tot vier katten, het is geïsoleerd en opgetrokken uit kwalitatief materiaal, dus gaat het lange tijd mee”, zegt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Voederen

“Samen met de vrijwilligers van Poezenvrienden zochten we de geschikte locaties uit, we kozen uiteindelijk voor de Boerenkrijgstraat en de Tivolilaan. Op deze plaatsen zullen de vrijwilligers van Poezenvrienden de zwerfkatten ook voederen. Sinds 1 april 2018 moeten lokale besturen naast beschutting immers ook voeder voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie weer vrijgelaten worden.”

Zwerfkattenplan

“Deze actie maakt deel uit van ons zwerfkattenplan. We werken hiervoor samen met de Dierenbescherming Mechelen vzw, die instaat voor het vangen, steriliseren en terugplaatsen van zwerfkatten. Maar eens terug vrij, vinden de katten vaak geen beschutting en geraken ze ondervoed. Met de plaatsing van deze schuilhokken hopen we dat probleem op te lossen.”

“Aan elk schuilhok komt ook een infobord waarop onder andere de contactgegevens van het lokale aanspreekpunt voor zwerfkatten staat. We vragen iedereen ook om de dieren daar met rust te laten.”