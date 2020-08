Mechelen organiseert zelf contactopsporing: “Tijds- en arbeidsintensief werk, maar willen verdere verspreiding voorkomen”



Antoon Verbeeck

10 augustus 2020

17u02 3 Mechelen Het Mechels stadsbestuur is in samenwerking met onder meer het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver gestart met een autonoom contact- en opsporingssysteem. Het Covidcallcenter Mechelen-Katelijne opereert vanuit het stadhuis en rekent op het centrale systeem van contact- en bronopsporing van de Vlaamse overheid. “We kunnen tot 320 contactgesprekken per dag voeren”, aldus de burgemeester.

Vorige week gaf de Vlaamse regering de mogelijkheid aan lokale besturen om ook een rol op te nemen bij het centrale opsporingswerk. In Mechelen ging men meteen donderdag aan de slag, zo zag het Covidcallcenter Mechelen-Katelijne het levenslicht. “De besmettingscijfers in Mechelen gaan nog steeds in een stijgende lijn. Daarom schakelen we 12 stadsmedewerkers in om het callcenter te bemannen en een oproep voor extra kandidaten loopt. We hebben ook een drietal maatschappelijk assistenten die eventueel aan huis gaan bij Covid-positieve mensen in thuisisolatie”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+) uit. “Het callcenter wordt ondergebracht in een leegstaande vleugel van het Mechelse stadhuis, maar de medewerkers zullen ook van thuis kunnen werken. De voorbije dagen werden de medewerkers opgeleid. Indien nodig zouden we tot 320 contactgesprekken per dag kunnen voeren.”

We willen zeer snel zicht krijgen op eventuele mogelijke bijkomende besmettingen in bepaalde groepen mensen zodat er snel kan worden opgetreden Coördinator Jan Simons

Maatwerk

De taak van de medewerkers bestaat uit informeren, sensibiliseren en informatie verzamelen. Coördinator van het Covidcallcenter Mechelen–Katelijne is Jan Simons, manager van congres en erfgoedcentrum Lamot. “Het gaat om meer dan louter contactopsporing. Het voortdurend en herhaaldelijk bewustmaken van de mensen is minstens even belangrijk in deze fase. Het is belangrijk om mensen in thuisisolatie een hart onder de riem te steken en ook de huisartsen daar waar mogelijk te ondersteunen. Anderzijds willen we ook zeer snel zicht krijgen op eventuele mogelijke bijkomende besmettingen in bepaalde groepen mensen zodat er snel kan worden opgetreden. Op deze manier proberen we een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit alles vergt dus maatwerk. Vandaar dat het zo tijds- en arbeidsintensief is”, zegt Simons.

Opvolgen cijfers

Het Covidcallcenter Mechelen – Katelijne werkt nauw samen met het reeds twee weken actieve COVID-19-team. Dat is op zijn beurt samengesteld uit lokale zorgactoren, zoals huisartsen, welzijnswerkers, het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten en vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Mechelen en het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver. “Via dat team houden beide lokale besturen continu een accuraat zicht op de evoluties op gemeentelijk niveau. Het COVID-19-team volgt dagelijks de cijfers op en bezorgt de burgemeesters feedback van op het terrein en geeft hen concrete adviezen”, klinkt het. “Ik ben er gerust in dat wij ook van dit verhaal een succes kunnen maken, maar ik reken ook op de constructieve medewerking van de Mechelaars wanneer zij gecontacteerd worden door het callcenter. Laat ons alle zeilen bijzetten om dit virus uit onze stad te verbannen”, besluit Vandersmissen.