Mechelen-Noord start buurtinformatienetwerk Wannes Vansina

19 juni 2019

16u38 0 Mechelen Mechelen is een vierde buurtinformatienetwerk rijker. De vzw Industrie Mechelen Noord start er een op in samenwerking met de parkmanager van Quares. “Niet omdat er een probleem is, maar het is beter voorkomen dan genezen.”

Mechelen had al buurtinformatienetwerken in Stuivenberg (156 leden), Oud Oefenplein (sinds vorig jaar, 27 leden) en Mechelen-centrum (328 handelaars). Het BIN-Z Mechelen-Noord wordt het eerste specifiek voor bedrijven. Vijftig medewerkers van twintig bedrijven sloten zich aan. Zien zij iets verdachts, dan melden ze dat bij de politie. Omgekeerd zal die ook waarschuwingen of tips versturen naar de leden.

“Er is geen probleem”, benadrukt Stefaan Van Thielen van de vzw Industrie Mechelen-Noord, “maar dat is geen reden om er geen aandacht aan te besteden. Los van het veiligheidselement brengt een BIN de leden ook dichter bij elkaar.”

Burgemeester Bart Somers is blij met de oprichting. “Veiligheid is niet alleen een taak van politie, maar iets dat we samen moeten realiseren. Ook burgers moeten hun verantwoordelijkheid nemen.” Op zijn initiatief worden de BIN’s sinds enkele maanden opnieuw sterker aangestuurd door de politie.

Het BIN-Z komt bovenop en in samenwerking met de consortiumbewaking die de vzw Industrie Mechelen Noord al jaren organiseert.

E19

Waar de industriezone wél echt van wakker ligt, al jaren, is de ontsluiting. Dinsdag maakte de vzw een rondgang met twee schepenen door het industriepark. “In de Generaal De Wittelaan zou een oprit moeten komen naar de E19. Nu staan honderden mensen soms een halfuur of drie kwartier aan te schuiven om het industrieterrein te verlaten”, aldus Van Thielen. Ook het stadsbestuur is voorstander.