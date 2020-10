Mechelen niet verkozen tot Fietsstad 2020: fietsersbond komt met verlanglijstje Wannes Vansina

06 oktober 2020

17u24 0

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft Mechelen donderdag tijdens het Fietscongres niet uitgeroepen tot Fietsstad 2020. De Dijlestad was weliswaar genomineerd in de categorie voor gemeenten van meer dan 50.000 inwoners, maar uiteindelijk werd na een doorlichting van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid gekozen voor Kortrijk. Mechelen kan voorlopig haar ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te worden niet waarmaken en grijpt ook naast een subsidie van 50.000 euro.

Voor einde legislatuur

Over een paar jaar dan maar? “Als Mechelen het Tivoli-fietspad, de heraanleg van de fietspaden op de Lierse-, Antwerpse- en Leestsesteenweg en de Nekkerspoelstraat, een fietsring rond de Vesten en een fietsas Brusselpoort-Kapelle-op-den-Bos realiseert en - last but not least – de fietszone rammelvrij maakt, dan ligt de titel ‘Fietsstad van Vlaanderen’ mogelijk in het verschiet tegen het einde van deze legislatuur”, zegt voorzitter van de Fietsersbond Luc Van Espen.

Hij heeft alvast lovende woorden voor de zopas gerealiseerde overgangsstrook tussen de fietszone ter hoogte van de Dijle en het fietspad langs de Winketkaai.