Mechelen lanceert stickercampagne tegen racisme Kristof De Cnodder

11 juni 2020

18u20 14 Mechelen Elk Mechels gezin zal binnenkort een gekleurde sticker met daarop een afdruk van een paar voetjes in de bus krijgen. Door die sticker op te hangen, kan de gewone Mechelaar een antiracismecampagne van de stad steunen. Verder zal er op de stedelijke website een meldpunt voor racisme en discriminatie worden voorzien.

Het thema racisme is dezer dagen weer meer dan ooit actueel en Mechelen wil in deze kwestie een duidelijk standpunt innemen. “De coronarichtlijnen indachtig zijn klassieke manifestaties niet toegestaan. Toch delen ook wij in Mechelen de behoefte om ons publiekelijk uit te spreken tegen racisme”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Daarom lanceren we nu een alternatieve campagne.”

Symbolische steun

Op korte termijn zal men uitpakken met een visuele blikvanger. Zo zal de coronabanner aan het glazen huis op de Grote Markt worden vervangen door een groot spandoek met antiracismeboodschap. Mechelaars kunnen later een affiche met antiracistische slogan downloaden van de stedelijke website om thuis aan het raam te hangen. Daarnaast krijgt elk Mechels gezin een gekleurde sticker met een paar voetjes in de bus. Ook die sticker kan worden gebruikt om de campagne tegen rassenhaat symbolisch te ondersteunen.

“Los daarvan moet de drempel om racismegevallen te melden worden verlaagd. Daarom komt er dus een speciaal meldpunt op onze website”, vertelt schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen Gabriella De Francesco (Groen). “Ten slotte gaan we voor onze lokale organisaties webinars op poten zetten omtrent de aanpak van racisme.”