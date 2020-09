Mechelen komt met beiaardcomposities ter ere van Ludwig Van Beethoven: “Nemen andermaal de beiaardwereld op sleeptouw” Antoon Verbeeck

30 september 2020

16u03 0 Mechelen Twee topbeiaardiers, verbonden aan de Mechelse beiaardschool, schreven voor de 250ste verjaardag van de componist elk een beiaardcompositie met een toets van Van Beethoven. Beide werken worden nu aan alle beiaardiers wereldwijd gratis aangeboden als geschenk vanuit Beethovenstad Mechelen.

Ludwig van Beethovens grootvader was een Mechelaar die in het kathedraalkoor zong en lessen kerkorgel volgde. Mechelen had zijn 250ste verjaardag maar wat graag in de kijker gezet, maar het coronavirus besliste er anders over. Heel wat geplande activiteiten konden niet doorgaan “Maar waar we kunnen, maken we er toch een herdenkingsjaar van”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (VLD-Groen-m+). “De Koninklijke Beiaarsdschool Jef Denyn gaf de opdracht om twee nieuwe beiaardwerken te componeren in de geest van het muzikale genie Beethoven. Die verspreiden we en delen we vandaag met de rest van de wereld. Zo neemt beiaardstad Mechelen andermaal de beiaardwereld op sleeptouw.”

De eerste compositie komt van Geert D’hollander, voormalig leraar aan de Beiaardschool, die nu titularis is van de beroemde Bok Tower in Florida (Verenigde Staten). De compositie met de titel ‘How about some Beat-hoven?’ werd een eerste keer gespeeld tijdens het slotconcert van de Zomerbeiaardconcerten op het Cultuurplein op maandag 14 september. De uitvoerders waren de Mechelse beiaardiers Koen Cosaert en Eddy Mariën. “Tijdens hetzelfde concert voerde Eddy Mariën ook zijn eigen compositie ‘Ode an Beethoven’ uit. De Mechelse stadsbeiaardier is hiermee niet aan zijn proefstuk toe en wist op een treffende manier nieuwe muziek te schrijven in de stijl van Beethoven. Beide composities werden door het publiek fel gesmaakt”, klinkt het.