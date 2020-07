Mechelen gaat groepsaankoop regentonnen organiseren Kristof De Cnodder

10 juli 2020

10u55 0 Mechelen De stad Mechelen wil een groepsaankoop voor regentonnen gaan organiseren. Het engagement kadert in de droogtebestrijdingsplannen van het stadsbestuur.

Gemeenteraadslid Tine Van den Brande bracht de droogteproblematiek tijdens de jongste raadszitting ter sprake. “We krijgen steeds vaker af te rekenen met hittegolven en lange periodes van droogte”, aldus Van den Brande (Groen). “Daar komt bij dat Vlaanderen erg verhard is, waardoor het regenwater vaak gewoon wegvloeit langs de riolering. Als Mechelaars kunnen we een verschil maken door in onze tuin massaal regentonnen te plaatsen om het hemelwater op te vangen. Dat water kan dan bij het tuinieren worden gebruikt tijdens droge periodes. Een samenaankoop van regentonnen zou dus een goede zaak zijn.”

Het Mechelse schepencollege beloofde intussen – bij monde van bevoegd schepen Patrick Princen (Groen) - om Van den Brandes voorstel te concretiseren. Het college gaat nu de exacte modaliteiten voor de groepsaankoop verder uitwerken.