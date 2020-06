Mechelen deelt duurzame rietjes, dekentjes en planten uit aan horecazaken Wannes Vansina

19 juni 2020

Een heleboel planten, 1.000 fleecedekentjes en 10.000 bamboerietjes. Dat heeft Mechelen bedeeld onder een 70-tal cafés en restaurants die de duurzame gadgets aanvroegen om te bedelen in hun zaak. De stad besteedde 15.000 euro van de gewonnen geldprijs van 75.000 van de European Green Leaf Award. “Duurzaamheid is iets wat je als stad niet alleen kan opleggen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig met onze inwoners, organisaties en bedrijven. Als we allemaal een kleine inspanning doen, dan komen we tot een groots resultaat”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.