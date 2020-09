Mechelen bundelt alle coworkingplekken op één website Els Dalemans

15 september 2020

13u28 4 Mechelen Wie op zoek is naar een geschikte werkplek in Mechelen, kan voortaan terecht op coworkingmechelen.be. Stad Mechelen bundelt op deze website het volledige aanbod van coworkingplekken in de Dijlestad.

“We willen freelancers, starters en ondernemers graag met open armen in Mechelen ontvangen, maar dan moeten zij natuurlijk ook weten wat hier allemaal mogelijk is. De initiatiefnemers van de verschillende coworkingplekken in onze stad, staken daarom tijdens de lockdown de koppen bij elkaar en besloten de krachten te bundelen. Zij lanceren nu samen een website waar je makkelijk de verschillende coworkingplekken in Mechelen kan vinden”, zegt schepen van economie Greet Geypen.

Financiële steun

“We steunden dit initiatief vanuit stad Mechelen door de financiële kost van de website voor onze rekening te nemen. We doen dit omdat deze coworkingplekken Mechelen nog ondernemingsvriendelijker maken. Een coworkingplek is een gulden middenweg tussen het drukke kantoor – een vaak weinig inspirerende omgeving - en de thuiswerkplek. Deze locaties worden dan ook alsmaar populairder. Alle Mechelse coworkingplekken nemen trouwens een hele reeks coronamaatregelen, coworkers hoeven zich dus geen zorgen te maken over hun gezondheid en de veiligheid op deze locaties.

www.coworkingmechelen.be