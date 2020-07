Mechelen biedt gratis gevelbanken en picknicktafels aan om sociale cohesie te versterken: “Spontane ontmoetingen zijn goud waard”

Antoon Verbeeck

07 juli 2020

09u33 0 Mechelen De stad Mechelen biedt aan haar inwoners picknicktafels en de gevelbanken gratis aan zolang de voorraad strekt. Het stadsbestuur wil hiermee de samenhorigheid van buren versterken en plaatsjes creëren waar je van de stad kan genieten.

Binnen de afdeling openbaar domein wordt voor het initiatief jaarlijks 16.000 euro voorzien. In 2020 zijn er 40 gevelbanken beschikbaar, waarvan de helft reeds aangekocht in 2019, en een 10-tal picknicktafels. Het reglement werd vorige week op de gemeenteraad goedgekeurd en ging op 1 juli in voege. Gemeenteraadslid Rina Rabau (Vld-Groen-m+) lanceerde het idee van de gevelbanken destijds via haar platform Mechelen Matcht. “Ondanks de positieve en open sfeer in de stad blijken er voor sommige mensen nog drempels te bestaan om deel te nemen aan het buurtleven. Mensen die zich betrokken voelen bij de samenleving zijn doorgaans gelukkiger en minder eenzaam. De spontane ontmoetingen en babbeltjes die ontstaan rond een gevelbank of picknicktafel zijn echt goud waard”, aldus Rabau.

Overtuig buren

De gevelbank is 30 cm diep en 150 cm breed. Aan de picknicktafel kunnen gemakkelijk zes mensen plaatsnemen. Voor de plaatsing van de gevelbanken kan je rekenen op de stadsdiensten. “Onze diensten komen graag ter plaatse om de gevelbanken te bevestigen als je daar zelf niet de nodige kennis of het materiaal voor hebt. De plaatsing van de picknicktafels nemen we sowieso op ons”, legt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken, uit. “Iedereen uit de buurt mag er gebruik van maken, ze zijn dus niet van één of enkele gezinnen. Om een gevelbank of picknicktafel te bestellen, moet je wel minstens twee andere gezinnen overtuigen. Op die manier is het meteen duidelijk dat de aanvraag gedragen is door verschillende gezinnen uit de buurt.”

Meer info en bestellen via www.mechelenmakers.be/gevelbankenenpicknicktafels