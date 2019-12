Mechelaars planten 550 bomen dankzij Boom zoekt Grond Wannes Vansina

09 december 2019

19u16 0 Mechelen Bijna 200 Mechelaars hebben een of meerdere bomen besteld in het kader van de campagne ‘Boom zoekt Grond’. In totaal komen er zo 557 bomen bij in de tuinen.

De stad lanceerde Boom zoekt Grond in juni. Om de stad te vergroenen, konden inwoners goedkoop of zelfs gratis een boom bestellen. Het krentenboompje bleek het populairst, gevolgd door de pruimenboom en de gele kornoelje. Opvallend: de bewoners van de Cederstraat kochten sámen 18 bomen aan om hun wijk te vergroenen.

Schepen Patrick Princen zegt tevreden te zijn. “Door de populariteit van de fruitbomen in het aanbod werken de deelnemende Mechelaars niet alleen aan de vergroening, maar ook aan het versterken van de eetbare stad. En het stopt hier niet bij. We hebben beslist om Boom zoekt Grond in 2020 opnieuw te organiseren.”

Afgelopen weekend konden de gegadigden hun bestelling afhalen, met de nodige instructies. “Met deze laagdrempelige actie ontzorgen we onze inwoners, zodat hun enthousiasme niet stopt bij goede bedoelingen. Andere steden en gemeenten toonden zelfs al interesse om het concept te kopiëren.”