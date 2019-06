Mechelaars melden pijnpunten en geven tips tijdens fietstochten Els Dalemans

29 juni 2019

21u04 0 Mechelen Een groep Mechelaars vertrok zaterdagnamiddag, samen met schepenen Patrick Princen en Alexander Vandersmissen, voor een bijzondere fietstocht doorheen de Dijlestad. “We organiseren verschillende tochten, en vragen deelnemers om onderweg alle mogelijke tips en pijnpunten op te lijsten. Wij verwerken alle informatie en willen al dit najaar onze eerste concrete plannen voorstellen”, zegt Vandersmissen.

“We hebben de ambitie om van Mechelen dé fietsstad van Vlaanderen te maken, en bij dat proces willen we de Mechelaars maximaal betrekken. Zij kennen immers die fietspaden in hun stad het beste. Zaterdag maakten we een tocht van zo’n tien kilometer in Mechelen-Zuid, weliswaar onder een brandende zon. Onderweg werd regelmatig halt gehouden, zodat we elkaar op opvallende zaken konden wijzen. Ook achteraf, weer toegekomen aan het stadhuis, werd er nog nagepraat boven een grote wegenkaart van de stad.”

“Sommige opmerkingen gaan over heel kleine ingrepen, bijvoorbeeld een drempel die het fietsers moeilijk maakt en die we op korte termijn kunnen aanpakken. Andere zaken, zoals ‘missing links’ in ons fietsnetwerk, moeten we natuurlijk op langere termijn plannen. We hebben nog fietstochten op de agenda staan op 3 juli, 21 en 31 augustus. We sluiten zeker niet uit dat er nog meer tochten komen, want we merken zelf dat dit ons veel concrete terreinkennis oplevert en we zo onmiddellijk zien waar er werk aan de winkel is.”

Meer info over en inschrijven voor de fietstochten kan via de website van Stad Mechelen.