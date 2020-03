Mechelaars kunnen liedjes kiezen voor beiaard: “Samenhorigheid versterken” Wannes Vansina

27 maart 2020

12u16 3 Mechelen De Mechelaars zullen mee mogen bepalen welke muziek de beiaard van Sint-Rombouts speelt. Op die manier willen de stad en de vzw Torens aan de Dijle hen meer betrekken bij de bespelingen van de beiaard en de samenhorigheid versterken.

“In deze tijden worden jong en oud er graag aan herinnerd om tot een gemeenschap te behoren en daar een zeg in te hebben. Daarom zal de Mechelaar in deze tijden mee kunnen bepalen welke muziek onze beiaardier brengt”, zegt schepen van Sociale Cohesie Björn Siffer.

Tot morgen zaterdag om 15 uur kunnen de Mechelaars zelf aanduiden welk liedje ze graag willen horen op zondag om 15 uur. Het meest aangeduide liedje zal stadsbeiaardier Eddy Mariën dan spelen na ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy.

Mechelaars kunnen kiezen uit een bestaande lijst met een link met de huidige coronacrisis, zoals ‘The Sound of Silence’ van Paul Simon om de stilte te verklanken of een positieve noot met ‘Always Look at the Bright Side of Life’ van Eric Idle, maar ook klassieke muziekstukken zullen erin staan.

Ook de weekends erna kunnen de Mechelaars telkens kiezen wat ze als tweede lied op zaterdag willen horen en wat op zondag. De lijst met de melodieën wordt telkens bekendgemaakt via de website www.mechelen.be/kiesbeiaardlied.