Mechelaars kleuren Vrijbroekpark: domein opent calisthenicspark en hypecourt Wannes Vansina

23 augustus 2019

11u21 0 Mechelen Mechelen is een calisthenicspark rijker en dat hebben beoefenaars grotendeels te danken aan één man: Christopher Vander Aa (20). De student wist met wat veel weghad van een campagne de provincie te overtuigen er eentje te plaatsen in het Vrijbroekpark. Gisteren werd de attractie ingehuldigd, samen met een ‘hypecourt’: een kunstwerk op een basketveld gemaakt door Mechelaar Jonas Tuch (29).

Calisthenics is een verzamelnaam voor alle oefeningen die worden uitgevoerd met het eigen lichaamsgewicht en aan een flinke opmars bezig. Christopher beoefent de trainingsvorm al drie jaar en weet intussen indrukwekkende kunststukjes uit te voeren. “Aanvankelijk oefende ik aan het cricketveld, waar drie optrekbars waren – enfin, nu nog twee want er is er een stuk. Een van de parkwachters zag mij bezig en zei dat hij indrukwekkend vond wat ik deed.”

Christopher vertelde de parkwachter dat hij graag een heus calisthenicspark wilde omdat hij voor andere oefeningen naar andere steden, vooral Brussel, moet. “Hij verwees mij door naar de chef, en zij vond het een goed idee. ‘Ik wil het realiseren als er voldoende mensen achter je idee staan’, zei ze, wat ik natuurlijk begreep. Ik ben toen mensen gaan rekruteren om ook een mail te sturen. Op straat sprak ik zelfs onbekenden aan. Uiteindelijk kreeg ik een mail van het Vrijbroekpark dat ik mocht stoppen en dat het park er kwam”, lacht hij.

De provincie investeerde 14.514 euro. “Het is goed voor de gezondheid van de bezoekers en het provinciale park krijgt zo nog meer uitstraling”, zegt gedeputeerde Jan De Haes. Christopher en zijn collega-beoefenaars zijn dolenthousiast. Dagelijks wordt er getraind. “Dit is echt wel wat we hebben gevraagd én van goede kwaliteit. Ik ben al in veel calisthenicsparken geweest, maar dit is het beste! Veel beter ook dan hetgeen dat de stad eerder dit jaar realiseerde aan het Douaneplein.”

Hypecourt

Het Vrijbroekpark pakte vrijdag uit met nog een tweede nieuwigheid: een hypecourt, aan de andere kant van de verkeerstuin. Tot nog toe was het basketbalveld een grijze vlek, maar daar bracht een Mechelse graffitikunstenaar verandering in. “Het Vrijbroekpark organiseerde een open call, ik stuurde enkele ontwerpen in”, vertelt Jonas Tuch, die onder meer actief is bij H30 en Artenova. Gekozen werd voor zijn tekening van een vijver. “Kinderen kunnen springen van lelieblad naar lelieblad, in de camouflagestukken kunnen ze dieren herkennen die in het park leven.”

Volgens Tuch gaat het om het derde hypecourt in ons land. “Ik heb al op van alles gewerkt, maar een basketbalveld was nieuw. Het was zeer groot en arbeidsintensiever dan pakweg een muur.” Nieuwe basketbaldoelen en voetbalgoaltjes vervolledigen het plaatje. “Door de verfraaiingswerken lokt het basketbalveld nu meer sporters en recreanten”, zegt educator van het Vrijbroekpark Barbara Pardon. De vernieuwing van het basketveld kostte 13.051 euro.

Pingpongtafel

Verder kwam er aan de verkeerstuin ook een pingpongtafel. Binnenkort komt er op de wandelweg naast het fietspad een loopparcours waar kinderen zich kunnen meten met dieren uit het park.