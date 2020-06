Mechelaars doen suggesties voor vrouwelijke straatnamen Wannes Vansina

29 juni 2020

10u01 0 Mechelen De stad Mechelen heeft de lijst van vrouwen die in aanmerking komen voor een straatnaam aangevuld met vijftien nieuwe namen. Dat na een oproep aan de Mechelaars, op suggestie van gemeenteraadslid Thijs Verbeurgt (sp.a), om ideeën aan te brengen.

“We hebben de lijst met vrouwelijke straatnamen bekend gemaakt om transparantie te bieden bij het kiezen van straatnamen. Alle Mechelaars kunnen voortaan suggesties doen voor aanvulling van de namenlijst. Nu hebben we een eerste mooie aanvulling. De weerhouden vrouwelijke namen hebben allemaal een duidelijke link met de Mechelse geschiedenis”, zegt schepen van Eigendommen Koen Anciaux (Vld-Groen-M+).

Het gaat om vrouwen van allerlei slag. Eulalie Van Loock was een moeder en een bloemiste met een winkel in de Merodestraat, Tessy Moerenhout een actrice die lang actief was in het Mechels Miniatuur Theater. Hilda Uytterhoeven, tante van Marc Uytterhoeven, werd ook op de lijst gezet, net als Fatima. Die laatste naam is een veel voorkomende naam bij Mechelaars van vreemde origine, maar kan ook verwijzen naar Onze-Lieve-Vrouw van Fátima.

De namen Bertha de Blezer en Liesje Matheus werden ook toegevoegd: allebei kantwerksters die de Mechelse kant op de kaart hebben gezet. Simonne Descamps was dan weer de eigenares en CEO van vatenproducent Comet. Ook politici als Nicole Neutjens, Mady Thirionet en Marie-Louise Grouwet-Vervliet werden opgegeven.

Verder drie namen van heksen die in de 17de eeuw werden gewurgd en daarna verbrand op de Grote Markt wegens hekserij: Marie Everaerts, Cathelijne Janssens en Anna Broothuys.